news

A Varsavia pubblicata la nuova Guida "Dove dormire, mangiare e lavarsi" per i senza dimora

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Una nuova edizione della guida "DOVE mangiare, dormire, lavarsi" per i senzatetto di Varsavia in Polonia. Una bussola per orientarsi nella città, utile per chi vive per strada, ma anche per chi opera nel sociale. Tanti indirizzi e luoghi di accoglienza, che in questo periodo di freddo e di isolamento dovuto alla pandemia, possono salvare la vita di chi non ha casa.