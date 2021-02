news

Una sera con i senza dimora che si rifugiano attorno a San Pietro: un servizio di TV2000

Quando la notte scende, l'aria di Roma attorno alla Basilica di San Pietro comincia a cambiare volto. Lungo via della Conciliazione all'imbrunire il flusso di passanti quasi sparisce e pian piano i senzatetto tornano per ritrovare il proprio spazio per la notte. con le tende riempiono anche spazi vuoti del colonnato del Bernini che sia coccolano ai piedi del colonnato. Durante la settimana, i volontari della Comunità di Sant'Egidio portano pasti e bevande calde, coperte per le notti fredde e solidarietà.

GUARDA IL VIDEO



Sostieni i nostri aiuti di emergenza e protezione: coperte, cibi caldi e luoghi di accoglienza