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Presentazione di Gesù al tempio, preghiera in streaming con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00

2 Febbraio 2021

Preghiera in streaming

Ricordo dei due anziani Simeone e Anna, che aspettavano con fede il Signore. Preghiera per gli anziani. Memoria del centurione Cornelio, primo pagano convertito e battezzato da Pietro.

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