1° Giornata mondiale della Fratellanza Umana: a Genova, incontro in piazza per il dialogo interreligioso

L'evento e il videomessaggio dei giovani di Sant'Egidio

Genova, giovedì 4 febbraio, celebra la Giornata Mondiale della Fratellanza Umana proclamata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 2019. In questo giorno le autorità delle differenti confessioni religiose saranno protagoniste di un incontro aperto, organizzato dall'Ufficio Diocesano Migrantes, dall'Ufficio Diocesano Ecumenismo e Dialogo Interreligioso e dalla Comunità di Sant'Egidio, alle ore 18.00 in piazza Matteotti per rafforzare il loro impegno al dialogo e alla costruzione della fratellanza universale. Attraverso testimonianze, musica e letture tratte dai discorsi di "operatori di pace" come Martin Luther King, il Mahatma Gandhi e molti altri sarà possibile ritrovarsi insieme lungo il sentiero tracciato ad Abu Dhabi con la firma dello storico Documento sulla "Fratellanza umana per la Pace Mondiale e la convivenza comune".

L'evento nella pagina del Pontificio consiglio per il dialogo interreligioso



Videomessaggio dei giovani di Sant'Egidio

Locandina dell'appuntamento