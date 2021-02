news

Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. Sant'Egidio è Cibo per tutti

Oggi, 5 febbraio, è la Giornata Nazionale di Prevenzione dello spreco alimentare. In questo momento di grave crisi alimentare, Sant'Egidio vuole raggiungere il maggior numero di persone in difficoltà in Italia con distribuzioni di cibo: spese solidali, pasti caldi per i poveri e gli anziani.



La fame e la povertà colpiscono in modo particolare le periferie urbane e le aree rurali. In Italia e nel mondo, l'aiuto di Sant'Egidio è #CIBOPERTUTTI attraverso distribuzioni capillari in tante città.



Dare cibo è un impegno globale della Comunità di Sant’Egidio reso possibile dalla partecipazione gratuita e volontaria di molti per condividere il pane e nutrire il mondo con la solidarietà, per diminuire le diseguaglianze e per creare condizioni di pace.



Perchè la felicità è un pane che si mangia insieme e non vogliamo che nessuno resti solo.

