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Il 7 febbraio è l'anniversario della Comunità di Sant'Egidio. 53 anni di Preghiera, Poveri, Pace. Liturgia celebrata dal card. Matteo Zuppi in streaming il 6 febbraio ore 19,30

5 Febbraio 2021

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