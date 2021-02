news

Gli anziani e la Bibbia. Letture spirituali della vecchiaia: Presentazione a Padova il 10 febbraio ore 18 in Live streaming

Mercoledì 10 febbraio 2021 alle ore 18.00, si tiene la presentazione on-line del libro “Gli anziani e la Bibbia: Letture spirituali della vecchiaia” (Morcelliana 2020) di Maria Cristina Marazzi, Ambrogio Spreafico e Francesco Tedeschi.



Con don Francesco Tedeschi, docente di Liturgia e di Teologia Sacramentaria, che con la Comunità di Sant’Egidio svolge attività pastorale e di sostegno agli anziani, dialogheranno don Carlo Broccardo, docente di Sacra Scrittura nella Facoltà teologica del Triveneto, la scrittrice Mariapia Veladiano e Alessandra Coin, responsabile di Sant’Egidio in Veneto.



Per partecipare all’evento occorre compilare il modulo di registrazione: https://forms.gle/DTUvXmvkehbUhicE9



La presentazione sarà trasmessa in streaming anche nella pagina Facebook di Sant’Egidio Padova.