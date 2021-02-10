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Preghiera con i Santi, in streaming con la Comunità di Sant'Egidio alle 20:00

10 Febbraio 2021

Preghiera in streaming

Memoria di santa Scolastica ( 547 ca.), sorella di san Benedetto. Con lei ricordiamo le eremite, le monache e le donne che seguono il Signore.

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