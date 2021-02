news

Colloquio sul libro "La strage silenziosa": Roberto Morozzo, Alberto Mantovani e Andrea Riccardi. Online martedì 16 febbraio ore 17,30

Martedì 16 febbraio, alle ore 17,30, in streaming il colloquio tra Roberto Morozzo, autore del volume "La strage silenziosa. Come l'Africa ha rischiato di morirre di AIDS e come si è invertita la rotta", Alberto Mantovani e Andrea Riccardi.

In live streaming sul sito e sulla pagina facebook di Laterza Editori.