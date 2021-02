news

La memoria di Modesta in Italia e in Europa, da Est a Ovest. L'omelia del card. Zuppi a Bologna

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In questi giorni in cui l'aumento del freddo si è fatto sentire in tutta l'Europa, spesso con tragiche conseguenze, Sant'Egidio in tante città continua a preoccuparsi delle persone che vivono in strada e a pregare per quanti di loro sono morti a causa delle difficoltà della vita e dell'inaccoglienza. Riportiamo, dalle tante celebrazioni, alcune foto da Bologna, Budapest e Barcellona, insieme all'omelia del card. Matteo Zuppi, tenuta in occasione della memoria di Modesta nella chiesa dei Santi Bartolomeo e Gaetano di Bologna.

"Oggi ricordiamo, in questa che è ormai una tradizione, Tancredi e con lui i tanti che muoiono per strada. Incredibile: per strada! E’ sempre l’amaro e sconcertante “Non c’era posto per loro”. E’ una sconfitta per tutti. Vivere e morire per strada deve suscitare lo sdegno, senza incertezze, senza giustificazioni. Non si deve morire per strada, non si può vivere per strada, persi nell’anonimato della folla come tutto quello che non è amato. Attenzione, però, perché senza amore nulla è importante e con il distanziamento dell’indifferenza finiamo tutti spogliati delle apparenze che pensavamo dovessero garantirci distinzione, valore, sicurezza, futuro..." Leggi il testo completo sul sito della Chiesa di Bologna

Le foto di Budapest sono di Magyar Kurir