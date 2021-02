news

Nelle strade di Lima, il "puente solidario" della Comunità in Perù con i più poveri

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Nel tempo segnato dalla pandemia, inizia una Quaresima in cui prendersi cura in particolare di coloro che soffrono le conseguenze di una crisi globale. La Comunità di Sant'Egidio in Perù segue l'invito di papa Francesco a vivere una Quaresima di carità e a Lima, come avviene in tante parti del mondo, prosegue le distribuzioni di pasti agli "amigos de la calle", le persone senza dimora. La distribuzione di panini, frutta e bevande nelle strade del quartiere Montserrate diventa un ritrovo in amicizia, un #PuenteSolidario che non fa perdere il contatto umano quando le distanze dovute al virus rischiano di dissolvere i legami e di isolare chi chiede aiuto.