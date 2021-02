news

Vita da senzatetto in Ucraina nell'inverno più freddo e il calore della solidarietà

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

In Ucraina è uno degli inverni più freddi degli ultimi dieci anni. Le abbondanti nevicate hanno paralizzato Kiev, la capitale, che già a dicembre ha dovuto fare i conti con piogge gelide che hanno coperto la città di ghiaccio.



I clochard si riparano nei sottopassi: non sono sufficienti i posti letto, diminuiti a causa del coronavirus. Vivono un’emergenza nell’emergenza. Alcuni per difendersi dal freddo si riparano nei collettori delle stazioni, luoghi che spesso diventano l’ultimo rifugio. Il rischio è di rimanere gravemente ustionati per l’esplosione di un tubo o, peggio, di addormentarsi e non svegliarsi per mancanza di ossigeno. Un réportage di Deutsche Welle (in fondo all'articolo) mostra i rifugi e le strategie di sopravvivenza dei senzatetto, costretti a muoversi tutto il giorno per soffrire meno il freddo.



Lunghe file si formano in Piazza dell'Indipendenza, dove le associazioni hanno a disposizione delle tende. I senzatetto accorrono per reperire vestiti e scarpe, perché la neve li bagna e senza indumenti asciutti aumenta il rischio di morire di ipotermia. Vestiti, tè e brodo caldo diventano un forma di soccorso fondamentale. Lo sanno bene i giovani della Comunità di Sant’Egidio in Ucraina che hanno moltiplicato i punti di distribuzione e in più giorni della settimana portano le cene itineranti nei termos. Sui social segnalano i punti dove le persone senza dimora possono essere indirizzate per trovare ristoro e, pubblicando aggiornamenti sulla situazione, mettono la solidarietà in rete. A Kiev con questo canale si sono trovati nuovi posti dove poter garantire accoglienza notturna. Nell’appello si chiedeva di mettere a disposizione palestre, grandi appartamenti, chiese, hotel, negozi, qualsiasi ambiente grande con un bagno e con il riscaldamento, garantendo turni di volontari per mantenere l’ambiente pulito, osservare le norme anti-Covid e autofinanziare l’iniziativa a un prezzo contenuto. Su Facebook hanno condiviso l’esempio di Roma dell’ospitalità in spazi sociali, alberghi e chiese. Un esempio concreto di come di fronte alla “globalizzazione dell’indifferenza” possano sorgere risposte creative, che proteggono la vita dei più fragili.

Servizio di Deutsche Welle (in ucraino) sui senzatetto di Kiev