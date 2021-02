news

Svolta storica in Virginia: lo Stato abolisce la pena di morte. Intervista a don Marco Gnavi

Il Congresso statale negli Usa ha approvato una legge che cancellerà la pena capitale. La decisione arriva in Virginia, in cui storicamente sono state eseguite più condanne a morte.

"Stiamo parlando di uno Stato dove la pena capitale era una certezza ed ora non è più realtà. Questa è una svolta storica, resa possibile da una sinergia tra il mondo cattolico, quello dell'associazionismo e più in generale dalla presa di coscienza che c'è troppa morte. Anche i giovani hanno detto basta". Queste le parole dette da don Marco Gnavi, parroco della basilica di Santa Maria in Trastevere e coordinatore della campagna della comunità Sant’Egidio per l’abolizione della pena di morte, nell'intervista a Vatican News.

Ascolta l'intervista

Sito della campagna della Comunità di Sant'Egidio per un mondo senza pena di morte https://nodeathpenalty.santegidio.org/