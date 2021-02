news

La Trattoria de Gli Amici riapre da sabato 27 febbraio. Una buona notizia da diffondere

Il ristorante è un'eccellenza nell'integrazione lavorativa delle persone con disabilità

La Trattoria de Gli Amici, in piazza Sant'Egidio a Roma, è di nuovo aperta da sabato 27 febbraio, dalle ore 12:00 fino alle 17:00, anche con la formula aperitivo. Durante i giorni feriali l'orario di chiusura è alle 15:00, mentre il lunedì il ristorante è chiuso per riposo settimanale.

PRENOTA SUBITO UN TAVOLO telefonando direttamente al 39 3791073113

oppure allo 06 5806033

o ancora su https://www.trattoriadegliamici.org/

Un po' di informazioni



La Trattoria de Gli Amici non è un semplice ristorante. Non solo per le specialità offerte, ma per il clima che si respira. Questo locale infatti è gestito da una cooperativa promossa dalla Comunità di Sant’Egidio. Vi lavorano persone con disabilità affiancate da professionisti e amici che aiutano volontariamente.Insieme, perché non crediamo ad un mondo diviso in due. E poi, le cose migliori si fanno in amicizia. Ci siamo divisi il lavoro: c’è chi serve, chi cucina, chi pensa a rendere accogliente l’ambiente e tanti clienti si sono affezionati alla nostra tavola. Ecco perché ci chiamiamo “Trattoria de Gli Amici”.