Corridoi umanitari: questa mattina sono arrivati in Italia 27 profughi dall'isola di Lesbo. Tra loro 5 famiglie con bambini piccoli

Sono sbarcati questa mattina all'aeroporto di Fiumicino, 27 profughi provenienti dall'isola greca di Lesbo. Sono 5 nuclei familiari e altri 7 singoli. Provengono sia da Paesi del Medio Oriente, sia dall'Africa, e sono stati individuati come rifugiati da far arrivare in Europa grazie ai corridoi umanitari della Comunità di Sant'Egidio.

Hanno tutti effettuato i controlli sanitari del caso, compreso quello relativo al Covid 19, in Grecia e, riscontrata la loro idoneità, sono quindi stati accompagnati ad Atene dalle persone della Comunità che in questi mesi li hanno aiutati a svolgere le pratiche necessarie per venie in Italia. Poi, con un volo di linea, hanno raggiunto l'Italia.

Ora, effettuati già gli accertamenti e gli adempimenti burocratici nello scalo romano, a gruppi saranno accompagnati verso le loro destinazioni in luoghi e case della rete della Comunità di Sant'Egidio sparse in tutta Italia (Napoli, Trieste, Rovereto, Caserta, Ponzano Veneto e ovviamente Roma) dove saranno assistiti in un percorso di integrazione. (ANSA)

CONTINUA A SOSTENERE I CORRIDOI UMANITARI PER I PROFUGHI >>