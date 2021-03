news

Veglia di preghiera per la pace in Iraq e per accompagnare il viaggio di papa Francesco

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Venerdì 5 marzo, alle ore 20, nella basilica di Santa Maria in Trastevere, la Comunità di Sant'Egidio si riunisce in preghiera per invocare la pace in Iraq e accompagnare il viaggio di papa Francesco in quella terra.

Lui stesso ha detto: "Dopodomani, Dio volendo, mi recherò in Iraq per un pellegrinaggio di tre giorni. Da tempo desidero incontrare quel popolo che ha tanto sofferto; incontrare quella Chiesa martire nella terra di Abramo. Insieme con gli altri leader religiosi, faremo anche un altro passo avanti nella fratellanza tra i credenti. Vi chiedo di accompagnare con la preghiera questo viaggio apostolico, perché possa svolgersi nel migliore dei modi e portare i frutti sperati. Il popolo iracheno ci aspetta; aspettava San Giovanni Paolo II, al quale è stato vietato di andare. Non si può deludere un popolo per la seconda volta. Preghiamo perché questo viaggio si possa fare bene".

La preghiera viene trasmessa in live streaming multilingue sul sito web e sui canali social della Comunità.