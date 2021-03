news

"The Elderly Our Future": Negli Stati Uniti una serie di webinar sulla condizione degli anziani

L'iniziativa promossa da Comunità di Sant'Egidio, Catholic Charities USA e Catholic Health Association of the United States

In questo tempo di pandemia e vedendo la sofferenza che ha colpito i nostri amici anziani e tutti gli anziani nel mondo, la Comunità di Sant'Egidio negli Stati Uniti ha lanciato una serie di webinar per riflettere e sognare il futuro con gli anziani. Abbiamo unito le forze con la Catholic Health Association e le Catholic Charities per riunire tutte le persone di buona volontà che pensano che un mondo che include i nostri anziani sia migliore.



La serie esaminerà il nuovo documento della Pontificia Accademia per la Vita e vedrà la partecipazione dell'Arcivescovo Vincenzo Paglia e discuterà di possibili alternative all'istituzionalizzazione.

Informazioni e iscrizioni: chausa.org/theelderly