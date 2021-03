news

9 marzo 2020-2021. Un anno di preghiera online con la Comunità di Sant'Egidio

Il 9 marzo 2020, con l'annuncio del lockdown, iniziava la preghiera online con la Comunità di Sant'Egidio. Ogni giorno, da allora, anche quando è stato possibile riunirsi di nuovo in chiesa per la preghiera quotidiana, il web e i social sono divenuti il mezzo grazie al quale ogni giorno migliaia di persone si collegano alla preghiera della Comunità nella basilica di Santa Maria in Trastevere, alle ore 20 oppure per le registrazioni nel giorno seguente.

La preghiera è tradotta in 14 lingue. Viene trasmessa su questo sito quotidianamente in italiano, inglese, francese, spagnolo, portoghese. Altre lingue, come tedesco, polacco, nederland, cechewa, kirundi, ungherese, indonesiano e cinese si aggiungono in occasioni particolari. Da ieri, 8 marzo 2021 si è aggiunto anche il russo.

La preghiera di Sant'Egidio è trasmessa anche ogni giorno su Padre Pio TV alle ore 15,20 e su Radio InBlu alle ore 23 e 6 di mattina.

