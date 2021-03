news

Il Segretario di Stato per gli Affari Europei francese Clément Beaune con il ministro Vincenzo Amendola in visita a Sant'Egidio

Il Segretario di Stato per gli Affari Europei della Repubblica Francese Clément Beaune e il suo omologo italiano, Vincenzo Amendola, hanno visitato oggi Sant’Egidio dove hanno incontrato il presidente Marco Impagliazzo e alcuni responsabili della Comunità.

Tra i temi al centro del colloquio la crescita della povertà in Europa provocata dalla pandemia e la necessità di una risposta efficace e solidale a tutti i livelli. Si è parlato anche dell’alto numero di vittime del Covid-19 tra la popolazione anziana, una tragedia che richiede un ripensamento delle attuali politiche di assistenza nei singoli paesi e a livello europeo.

Particolare attenzione è stata poi dedicata ai corridoi umanitari, una best practice che vede Sant’Egidio, Italia e Francia in prima linea nell’accoglienza e l’integrazione dei profughi.

L’incontro è terminato con una visita alla Scuola di Lingua e Cultura Italiana della Comunità a Trastevere, dove gli ospiti hanno incontrato alcuni studenti di diverse parti del mondo.