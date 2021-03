news

Lavoro, inclusione, arte e amicizia: un impegno che si rinnova nella Giornata internazionale delle persone con sindrome di Down

Domenica 21 marzo ricorre la Giornata internazionale delle persone con sindrome di Down. La celebriamo insieme ai tanti amici con disabilità che da anni vivono con la Comunità un percorso di inclusione sociale e lavorativa.



E' una lunga storia di amicizia e di inclusione che negli anni ha dato vita a numerose iniziative: dai Laboratori d'arte, alle case famiglia, fino all'impegno per il diritto al lavoro; dai corsi di corsi di formazione professionale all'apertura della Trattoria degli Amici, un ristorante a Roma, dove la professionalità dei lavoratori con la sindrome di Down e con altre disabilità ha creato un'eccellenza ed un modello per il mondo del lavoro.