news

World Water Day: "Sorella acqua", dono che deve essere di tutti. Il nostro impegno

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Oggi ricorre la Giornata Mondiale dell'Acqua, che invita a riflettere sull'accesso a questo bene prezioso per la vita e la salute. Nella pandemia, è risorsa indispensabile per assicurare i necessari standard di igiene per prevenire il contagio. Dopo l'Angelus della scorsa domenica, papa Francesco ha ricordato come "sorella acqua" sia un insostituibile dono di Dio e che "troppi fratelli, tanti, tanti fratelli e sorelle hanno accesso a poca acqua e magari inquinata!"

Sant'Egidio, presente in alcune delle zone più povere del mondo, protegge il diritto alla vita e alla salute anche garantendo l'accesso ad acqua potabile e sicura. In Africa si concentrano maggiormente le iniziative della Comunità come l'apertura di pozzi in zone rurali e in campi profughi, l'installazione di cisterne nelle carceri e la gestione di centri nutrizionali per la lotta contro la malnutrizione infantile.

DALL'ARCHIVIO