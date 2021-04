news

Fotogallery della Settimana Santa con la Comunità di Sant'Egidio

Nelle gallerie proposte nel seguito è possibile rivivere attraverso le foto la Settimana Santa con la Comunità di Sant'Egidio celebrata nella Basilica di Santa Maria in Trastevere che, attraverso la preghiera in streaming multilingue trasmessa tutto l'anno, è casa per tutti per mettersi in ascolto della Parola di Dio e per rinnovare il cuore nella memoria della Passione e nella gioia della Pasqua.