Emergenza alimentare e educativa al centro del colloquio tra Qu Dongyu, Direttore Generale FAO, e il presidente di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo

Si è svolto stamattina un incontro tra il Direttore Generale della FAO Qu Dongyu e il presidente della Comunità di Sant'Egidio, Marco Impagliazzo.

L'incontro è stato l'occasione per delineare una strategia comune per la lotta alla malnutrizione e per garantire l'accesso al cibo nelle aree dove la popolazione è più minacciata dai cambiamenti climatici, dai conflitti e dalla povertà.



Il Direttore Generale Qu, congratulandosi con Sant'Egidio per il sostegno nel tempo ai più poveri nel mondo, ha affermato di voler rafforzare la collaborazione tra la Fao e la Comunità in diversi ambiti, tra cui progetti che sostengano sia l'alimentazione che l'istruzione.