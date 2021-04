news

A un mese dal viaggio di papa Francesco in Iraq, terra della complessità, riascoltiamo la riflessione di Andrea Riccardi - VIDEO

Come pellegrino di pace, papa Francesco si è recato nella ferita terra dell'Iraq dal 5 all'8 marzo 2021, nel suo primo viaggio apostolico fuori dall'Italia in tempo di pandemia. Per comprendere i segni di speranza, a un mese dalla storica visita, proponiamo per l'approfondimento gli interventi di Andrea Riccardi, gli articoli e la videoconferenza tenutasi il 31 marzo.

