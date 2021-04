news

Papa Francesco ha ricevuto in udienza Marco Impagliazzo: dialogo interreligioso, lotta alla pandemia e corridoi umanitari tra i temi del colloquio

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza il presidente della Comunità di Sant'Egidio Marco Impagliazzo.

Dialogo interreligioso, impegno per la pace, corridoi umanitari e aiuti alle famiglie in questo tempo difficile di pandemia: sono questi, secondo quanto apprende l'ANSA, i temi affrontati nel lungo colloquio in Vaticano.

Dopo il viaggio di Papa Francesco in Iraq, il tema del dialogo con le altre religioni resta in primo piano e deve essere rafforzato, considerato che può essere una leva per la pace in quei territori particolarmente piagati dai conflitti. In particolare il Papa avrebbe espresso preoccupazione per quanto accade nel Nord del Mozambico, Paese nel quale la Comunità di Sant'Egidio è impegnata e presente da anni.

In primo piano nel colloquio tra il Pontefice e il Presidente di Sant'Egidio anche l'esperienza dei corridoi umanitari che ha portato in legalità e sicurezza migliaia di migranti in Italia, molti dei quali già integrati. Infine, sempre secondo quanto si apprende, si è parlato della pandemia che ha portato ad una crescita della povertà ma al tempo stesso della solidarietà; la preoccupazione è soprattutto per le famiglie considerato già il contesto di denatalità in cui si trova l'Italia. (ANSA).