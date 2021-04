news

La fede vive e cresce nella storia. Meditazione di mons. Spreafico su Ebrei 11,1-19

La fede vive e cresce nella storia, non è solo una risposta individuale al dono di Dio e alla vita di ciascuno: l'autore della Lettera agli Ebrei ricorda nomi che raccontano la storia di uomini e donne che hanno avuto fiducia nel Signore, lo hanno ascoltato in modi e situazioni diverse e hanno aiutato Dio a cambiare il corso della storia. È una testimonianza di fede che aiuta a riscoprire il legame della fede in Gesù Cristo, con la storia di Dio, con l’umanità e con la storia di Israele.

Eb 11,1-19. Meditazione di mons. Ambrogio Spreafico

Ascolta il podcast audio

Video della preghiera