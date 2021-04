appuntamento

A Genova il 26 Aprile preghiera in memoria dei migranti vittime del naufragio in Libia

Alle ore 19:00 nella basilica della Santissima Annunziata del Vastato, piazza della Nunziata

Lunedì 26 aprile, alle 19 nella basilica dell’Annunziata di Genova, in contemporanea a celebrazioni analoghe in Italia e in tutta Europa, si terrà una veglia di preghiera, promossa dalla Comunità di Sant’Egidio in memoria delle vittime degli ultimi naufragi davanti alle coste della Libia.