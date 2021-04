news

Cibo per tutti. In Mozambico il programma globale di Sant’Egidio è aiuto agli sfollati e ai più poveri

La Comunità di Sant'Egidio di Beira da alcuni mesi ha avviato dei colloqui con il PAM (Programma Alimentare Mondiale) per ottenere aiuti alimentari per i più poveri.

A marzo é stato firmato un accordo che assegna a Sant'Egido circa 58 tonnellate di generi alimentari da destinare ad anziani soli, bambini di strada e famiglie vulnerabili per un periodo di 4 mesi (da aprile a luglio). Immediatamente sono partite le distribuzioni ai beneficiari.

La prospettiva immediata è quella di ampliare l'accordo anche alle province piú in difficoltà, come Cabo Delgado, Nampula, Niassa e Zambezia dove stanno arrivando in gran numero sfollati e profughi che fuggono dai loro villaggi vittime di attacchi dei terroristi che si sono moltiplicati negli ultimi mesi nel Nord del Paese.