Rassegna Stampa sul dibattito seguito all'Inchiesta sulla "eterna zona rossa" per gli anziani ricoverati in strutture assistenziali

In questi giorni, dopo la presentazione dell 'Inchiesta condotta dalla Comunità su un campione nazionale di RSA e strutture residenzali nel tempo del Covid si sta sviluppando un dibattito sul tema degli anziani e delle persone con disabilità istituzionalizzate in Italia.

Come è noto, infatti, la pandemia ha colpito soprattutto gli anziani ricoverati in queste strutture (si contano circa 19.500 decessi in un anno). E anche per coloro che sono scampati al contagio, la vita in RSA o in Casa di Riposo si è fatta durissima, a causa del prolungato isolamento. Anche dopo la somministrazione dei vaccini, in molte strutture per anziani - e altrettanto si può dire per le strutture per i disabili, in alcune delle quali la situazione è perfino più grave - siamo ancora in presenza di un’eterna “zona rossa”.

Alcune cifre - richiamate da Mons.Vincenzo Paglia in una recente intervista al Corriere della Sera - aiutano a capire: « Per le Rsa, lo Stato — sistema sanitario, Comuni e pazienti, ognuno per la sua parte — spende circa 12 miliardi all’anno. Mentre per l’assistenza domiciliare sociale, sanitaria e integrata non arriviamo a 2 miliardi, sei volte di meno. Ma gli anziani sopra i 75 anni con disabilità o problemi motori sono 2 milioni e 700 mila e, di questi, un milione e 200 mila non ha aiuto adeguato. C’è una discriminazione lampante, considerato che nelle Rsa ci sono 280 mila persone, senza considerare il sommerso. Finire in una casa di riposo è facilissimo, mentre è difficilissimo ottenere un aiuto per rimanere a casa. Ecco perché c’è bisogno di una riforma».

UNA BREVE RASSEGNA STAMPA

