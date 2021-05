appuntamento

A Milano il 7 Maggio Musulmani e Cristiani insieme per il Ramadan

Alle ore 20:00 in Via Lanzone 13

A Milano in occasione dell'Iftar, Musulmani e Cristiani si ritrovano per un momento di preghiera in luoghi vicini e poi per la rottura del digiuno insieme venerdì 7 Maggio 2021, alle ore 20.00 presso la sede della Comunità di Sant'Egidio, in Via Lanzone 13.

A causa della pandemia da Covid-19, la partecipazione all’evento è su prenotazione entro il 6 maggio, scrivendo a:

[email protected]