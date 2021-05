news

Sant'Egidio e Comitato Internazionale della Croce Rossa: incontro a Ginevra per consolidare la collaborazione nelle aree di crisi

Marco impagliazzo e una delegazione della Comunità di Sant’Egidio hanno incontrato Peter Maurer, presidente del CICR ( Comitato Internazionale della Croce Rossa) e il suo staff nella sede di Ginevra.



Molti i temi e le situazioni di crisi presi in esame, in particolare quelle aree di crisi in cui le due organizzazioni collaborano da tempo come il Sud Sudan, la Repubblica Centrafricana e il Mozambico.

In questa occasione, proprio per rafforzare la collaborazione già in atto, è stato firmato un memorandum di intesa tra le due organizzazioni.