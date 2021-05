news

Cibo per tutti: la campagna di Sant'Egidio anche per i bambini di strada a Tete in Mozambico

La città mozambicana di Tete nel recente passato aveva vissuto una sorta di boom economico grazie all'estrazione del carbone - di cui è ricco il sottosuolo - che ha attirato molte imprese straniere. Ora però, alla crisi del carbone, che ha allontanato tanti investimenti, si è aggiunta la crisi economica legata alla pandemia, e nuovamente l'economia della città e della zona circostante è in depressione.

Così negli ultimi tempi le persone che chiedono aiuto alla Comunità di Sant'Egidio sono triplicate. Ogni sabato, la Comunità di Tete prepara e distribuisce pasti a più di 100 persone.

Si tratta soprattutto di bambini, che vendono noccioline per aiutare la propria famiglia e non sempre vanno a scuola. Ma anche di anziani soli che vivono di elemosina. La distribuzione è occasione per conoscere le persone e le loro difficoltà e cercare poi di affrontarle e risolverle insieme.

L'impegno della Comunità di Tete si inserisce all'interno di un più vasto sforzo di Sant'Egidio in Mozambico di rispondere ai bisogni alimentari di migliaia di persone povere, soprattutto bambini e anziani, in diverse città del paese, sia con le distribuzioni e le cene itineranti, sia con i centri nutrizionali di Beira e Matola.