Concordia è affetto fraterno. Meditazione sulla Prima Lettera di Pietro (1 Pt 3,8-15). Podcast della preghiera

L'apostolo Pietro invita i cristiani a rendere ragione della speranza che è in Lui. È una domanda che ci interroga tutti in un tempo in cui tante volte ci è sembrato che mancassero i motivi di speranza. Questa Lettera di Pietro è l'invito a rendere manifesta la speranza cristiana in tempi difficili. Inizia da una raccomandazione chiara: "siate tutti concordi". La concordia è una delle caratteristiche della comunità dei discepoli. Vuol dire vivere con un cuore solo, un'anima sola. È la risposta a quella preghiera di Gesù rivolta al Padre prima della sua Passione: "perché siano una cosa sola".

Meditazione di don Francesco Tedeschi sulla Prima Lettera di Pietro (1 Pt 3,8-15)

