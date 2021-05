news

"I pacifici e le contrarietà". Intervento di Andrea Riccardi sull'Ammonizione n.15 di san Francesco (Padre Pio TV)

Andrea Riccardi commenta uno dei ventotto suggerimenti che san Francesco dava ai frati, i quali li hanno trascritti e resi noti come "ammonizioni". L'Ammonizione n. 15 dice "Beati i pacifici, poiché saranno chiamati figli di Dio (Mt 5,9). Sono veri pacifici coloro che in tutte le contrarietà che sopportano in questo mondo, per l’amore del Signore nostro Gesù Cristo, conservano la pace nelI’anima e nel corpo".

L'occasione dell'intervento è la serie proposta nel mese mariano da Padre Pio TV, emittente televisiva cattolica dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo.