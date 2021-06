news

Preghiera "Morire di speranza" in memoria dei migranti che perdono la vita nei viaggi verso l'Europa, 15 giugno ore 18:30

In occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato (20 giugno), martedì 15 Giugno alle ore 18:30 si tiene a Roma, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere "Morire di speranza", la grande preghiera in memoria di quanti perdono la vita nei viaggi verso l’Europa. La preghiera sarà presieduta dal cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato della Santa Sede.