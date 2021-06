news

Che fai questa estate? Diventare amici degli anziani è la proposta dei Giovani per la Pace per superare l'isolamento

Condividi su Share

Share Share

Share Tweet

Tweet Share

Stampa

Con uno spot sul web i Giovani per la Pace propongono di diventare amici degli anziani, ora che alcuni istituti e case di riposo stanno riaprendo ai visitatori, dopo un lungo isolamento. Chi ha tra i 16 e i 25 anni può unirsi a loro, per contribuire in modo personale a un'importante causa: vincere la solitudine degli anziani.

Per saperne di più CLICCA QUI