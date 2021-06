news

Morire di speranza: gli appuntamenti nelle città italiane ed europee per ricordare i migranti che hanno perso la vita per raggiungere l'Europa

Oltre alla preghiera di Roma, che si è tenuta lo scorso martedì 15 giugno nella basilica di Santa Maria in Trastevere, si terranno preghiere ecumeniche in tante città. Sarà un momento di celebrazione comune per lanciare un appello unanime: fermare l’ecatombe dei migranti in viaggio, attraverso l’attivazione da parte dei governi nazionali e dell’UE di vie d’accesso legali e sicure, come quella dei Corridoi Umanitari.



Durante le preghiere “Morire di Speranza” saranno letti i nomi e le storie di quanti sono morti nel tentativo di raggiungere il nostro continente. Una memoria che deve farsi impegno affinchè cresca una cultura di accoglienza e cessino le tragedie ai confini dell’Europa.

APPUNTAMENTI

17 giugno 2021



Bruxelles ore 19:30 chiesa di Notre-Dame aux Riches Claires, Rue des Riches Claires 23

18 giugno 2021



Antwerpen (Belgio) ore 20 chiesa di San Carlo Borromeo, Conscienceplein

Sassari (Italia) ore 19 chiesa di Santa Caterina, Piazza Santa Caterina

20 giugno 2021



- Berlino (Germania) ore 17 chiesa di St. Eduard, Kranoldstrasse 23

- Milano (Italia) ore 18 Basilica di San Vittore al Corpo, Via San Vittore 25



21 giugno 2021



- Genova (Italia) ore 18:30 Preghiera alla Basilica della SS. Annunziata, Piazza della Nunziata, poi ore 20 in piazza Matteotti Manifestazione con lettura di testimonianze

- Bologna (Italia) ore 19 Basilica SS. Bartolomeo e Gaetano, Strada Maggiore 4, presieduta dal card. Matteo Zuppi



22 giugno 2021



- Padova (Italia) ore 19 Chiesa dell’Immacolata, Via Belzoni 71



23 giugno 2021



- Würzburg (Germania) ore 19 Marienkapelle, Marktplatz 7

26 giugno 2021



- Trieste (Italia) ore 19:30 Sant'Antonio Taumaturgo, Piazza Sant'Antonio Nuovo