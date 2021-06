news

Preghiera sulla strada per ricordare una giovane vittima della tratta

Una preghiera sulla strada, la notte del 24 giugno, presso il luogo dove abitualmente si svolge il giro serale di contatto con le persone vittime della tratta, per ricordare A., brasiliana, morta a quarant'anni in circostanze ancora poco chiare. Insieme alle sue amiche, la Comunità di Sant'Egidio, alcuni religiosi e religiose che la visitavano regolarmente, mons. Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma per la carità,

Fatina, come la chiamavano le sue amiche, persona conosciuta per la sua gentilezza, aveva il sogno di tornare nel suo paese e costruirsi una casa.