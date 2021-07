news

Caldo: appello di Sant'Egidio per un'estate amica degli anziani. Una visita può salvare una vita

Le annunciate ondate di calore di questi giorni sono un pericolo per gli anziani, prime vittime del Covid-19.

L’estate è cominciata, e con essa i disagi causati dalle ondate di calore in tutte le città italiane, con giorni da bollino rosso dal Nord al Sud, previsti anche per le prossime settimane. Ed è soprattutto la popolazione anziana ad essere messa in pericolo dal caldo e dalla solitudine.



In un anno segnato dalla pandemia, gli anziani hanno già sofferto tanto: sono stati loro, ovunque, le vittime principali a cui il Covid-9, come ha scritto Papa Francesco nel messaggio per la I Giornata mondiale dei nonni, “ha riservato un trattamento speciale, un trattamento più duro”.



Non vogliamo che accada di nuovo!



Per questo Sant’Egidio lancia un appello a tutti i cittadini: accorgiamoci in questi giorni degli anziani soli che vivono accanto a noi, a partire dai nostri vicini di casa; tutti possiamo fare qualcosa aiutando direttamente chi è in difficoltà con una visita o una telefonata, fermiamoci di fronte alle situazioni di disagio, suoniamo il campanello di un nostro vicino per sapere come sta. Una visita, a volte, può salvare una vita, perché più che il caldo è troppo spesso la solitudine a costituire un grave rischio: da entrambi ci si può difendere con più umanità e solidarietà.



In un momento critico come l’estate la Comunità di Sant’Egidio non interrompe la sua presenza accanto agli anziani. Nei prossimi mesi i centri e le sedi della Comunità rimarranno aperti sia come luoghi in cui trascorrere piacevolmente il proprio tempo, che come punti di riferimento per chi ha bisogno di aiuto o vuole darlo.



Contemporaneamente le visite domiciliari ed un servizio telefonico ininterrotto garantiranno a tutti la possibilità di uscire dall’isolamento, di trovare compagnia e il sostegno necessario.



Sant’Egidio intensificherà, inoltre, il suo impegno con il programma “Viva gli Anziani!” che - grazie anche al sostegno della Regione Lazio, di Enel Cuore Onlus, Soka Gakkai, Amplifon Foundation, Fondazione TIM - segue attraverso una rete di monitoraggio attivo ed interventi rivolti agli anziani over80, migliaia di persone in diverse città italiane: Roma, Fiumicino, Civitavecchia, Ferentino, Amatrice, Genova, Novara, Milano, Parma, Padova, Pavia, Napoli, Latronico, Catania, Brindisi e Sassari.



“Viva gli Anziani!” sarà ancora più presente con campagne informative su come proteggersi dal caldo durante l’epidemia da Covid-19 e sulla vaccinazione attraverso l’invio di migliaia di lettere, la distribuzione di pasti a domicilio, di pacchi alimentari, il sostegno e la formazione ai care giver, l’organizzazione di eventi culturali e di socializzazione. Il programma, inoltre, promuoverà nelle piazze d’Italia sportelli solidali itineranti per offrire consigli, aiuto, compagnia.