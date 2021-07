news

Corridoi umanitari. Un breve video ce ne racconta la storia

Ci siamo chiesti: come evitare le morti in mare di migliaia di persone, tra cui molti bambini?

La risposta è stata: creiamo dei...



Corridoi Umanitari per i profughi



È un progetto-pilota, realizzato dalla Comunità di Sant’Egidio con la Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia, la Tavola Valdese e la Cei-Caritas, completamente autofinanziato.

Ha come principali obiettivi evitare i viaggi con i barconi nel Mediterraneo, che hanno già provocato un numero altissimo di morti, tra cui molti bambini; impedire lo sfruttamento dei trafficanti di uomini che fanno affari con chi fugge dalle guerre; concedere a persone in "condizioni di vulnerabilità" (ad esempio, oltre a vittime di persecuzioni, torture e violenze, famiglie con bambini, anziani, malati, persone con disabilità) un ingresso legale sul territorio italiano con visto umanitario e la possibilità di presentare successivamente domanda di asilo.

È un modo sicuro per tutti, perché il rilascio dei visti umanitari prevede i necessari controlli da parte delle autorità italiane.



Arrivati in Italia, i profughi sono accolti a spese delle nostre associazioni in strutture o case. Insegniamo loro l'italiano, iscriviamo a scuola i loro bambini, per favorire l’integrazione nel nostro paese e aiutarli a cercare un lavoro.

Da febbraio 2016 a oggi sono già arrivate più di 3700 persone, siriani, in fuga dalla guerra, e dal Corno d'Africa.

PER SOSTENERE I CORRIDOI UMANITARI CLICCA QUI >>