"La Chiesa brucia". Colloquio a Padova sul libro di Andrea Riccardi, martedì 6 luglio

Martedì 6 luglio 2021 alle ore 18.00 la Comunità di Sant’Egidio organizza la presentazione del libro di Andrea Riccardi "La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo" presso la Chiesa dell’Immacolata in via Belzoni, 71 a Padova. Ne discutono Gianpiero Dalla Zuanna, demografo all’Università di Padova, l’imprenditrice Marina Salamon e Leopoldo Sandonà, docente di Filosofia presso la Facoltà teologica del Triveneto.

Il libro



Il libro di Andrea Riccardi si apre con l’immagine dell’incendio della cattedrale di Notre-Dame de Paris, la notte tra il 15 e il 16 aprile 2019, Quell’incendio devastò un centro storico della cristianità europea e rappresentò anche simbolicamente la situazione di crisi in cui la Chiesa versa da molti anni. In Francia come in Italia, in Europa e altrove nel mondo si è assistito a una continua riduzione della pratica religiosa, al calo delle vocazioni, a una minore incidenza della presenza cattolica nella vita pubblica. Una situazione di vuoto che – come argomenta Riccardi – ci riguarda tutti e che questo libro documenta attraverso le cifre e gli avvenimenti ma anche con le prese di posizione dei protagonisti del dibattito interno alla Chiesa, dai papi ai vescovi, dai teologi agli animatori dei principali movimenti religiosi.



Oggi per la Chiesa la situazione è molto difficile: si tratta di una delle tante crisi che il cristianesimo ha vissuto o di un definitivo declino? È un interrogativo che inquieta anche chi guarda al cristianesimo dall’esterno. Ma crisi non vuol dire necessariamente fine. Può essere un’opportunità per aprirsi al futuro, sapendo che il grande rischio è accontentarsi di sopravvivere, rimpiangendo un passato migliore. La soluzione è vivere nella crisi. La Chiesa oggi è chiamata a una condizione di lotta, questa volta non contro nemici esterni ma contro l’indifferenza e il discredito.



Da un grande storico della Chiesa e del mondo religioso, protagonista della vita pubblica italiana, fondatore della Comunità di Sant’Egidio, l’impressionante radiografia della crisi del mondo cristiano e l’analisi del dibattito e delle diverse idee su come uscirne.

Come partecipare



Per partecipare alla presentazione, è necessario compilare il modulo di registrazione: https://forms.gle/XGFHVgQJeQzuRtJ36



L'evento viene anche trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Sant’Egidio Padova (https://www.facebook.com/CommunitySantEgidioPadova) e sul canale YouTube di Sant’Egidio Veneto (https://www.youtube.com/channel/UC8MqXx8ObyxFIjZHeQA6pBg).