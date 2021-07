news

Sud Sudan, 10 anni di vita del paese che attende la pace

Ricorre oggi il 10° anniversario dell’indipendenza del Sud Sudan, ottenuta dopo un lungo e doloroso conflitto con Khartoum.

Dieci anni difficili, durante i quali il Paese non ha ancora trovato la stabilità e la pace e molto rimane da fare.

Sant’Egidio è impegnata nel dialogo politico attraverso la “Rome Initiative” che ha visto il governo e le opposizioni militari compiere significativi passi di pace.



Tale impegno continuerà anche nei prossimi giorni e mesi.



Il presidente Salva Kiir, nel suo discorso per la celebrazione del decennale, ha dichiarato: “Vi assicuro che non vi riporterò di nuovo in guerra. Lavoriamo insieme per riportare il nostro Paese sulla strada dello sviluppo in questo nuovo decennio” citando l’importanza di un rinnovato spirito di dialogo.

La Comunità, in questo anniversario, rinnova il proprio impegno affinchè il giovane paese trovi la strada della riconciliazione, dello sivluppo e della pace.