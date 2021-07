news

Premio della città di Rovigo alla Comunità di Sant'Egidio per l'impegno volontario a favore di anziani e fragili durante la pandemia

"Diamo valore al volontariato". È il titolo dell'evento promosso dall'amministrazione comunale, assessorati al Welfare e All'associazionismo di Rovigo, per ringraziare tutte le associazioni di volontariato, tra cui la Comunità di Sant'Egidio, per l'attività svolta con grande impegno in occasione dell'emergenza sanitaria e anche a supporto di altre iniziative dell'ente.



Sabato 10 Luglio la cerimonia si è tenuta a palazzo Nodari dove sono stati consegnati gli attestati oltre ad una ceramica realizzata dai ragazzi di Pianeta Handicap.