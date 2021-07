news

Sant'Egidio partecipa al dolore della Chiesa congolese per la morte del card. Laurent Monsengwo Pasinya. Il messaggio di Andrea Riccardi

La Comunità di Sant'Egidio si unisce al dolore della Chiesa della Repubblica Democratica del Congo e di tutto il popolo congolese per la morte del card. Laurent Monsengwo Pasinya, arcivescovo emerito di Kinshasa, morto ieri all'età di 82 anni.

Andrea Riccardi, nel messaggio inviato al suo successore, il card. Fridolin Ambongo Besungu, esprimendo la profonda tristezza per la perdita di un "pastore appassionato e premuroso", ha scritto:

"Ho avuto modo, negli anni, con la Comunità di Sant'Egidio, di conoscere e apprezzare il suo impegno per la pace e la giustizia. Mi ha onorato della sua vera amicizia, in Congo e a Roma, e conservo un ricordo delle sue visite e incontri, sempre rivolti a sostenere gli sforzi comuni per la pace e la democrazia, dal periodo di transizione dal 1991 a periodi più recenti.

Certo, la sua morte è una grande perdita per tutta la Chiesa, ma sono convinto che il cardinale Monsengwo, nel suo ministero episcopale, abbia seminato molto, con i fatti e con le parole, e credo che il suo esempio non cesserà mai di portare frutto e di suscitare un rinnovato impegno per il futuro della Chiesa in Congo e in Africa".

L'intervento del card. Monsengwo Pasinya a Monaco 2011

Nelle immagini, alcuni incontri del card. Monsengwo con la Comunità di Sant'Egidio: all'Incontro di preghiera per la Pace di Monaco 2011, all'inaugurazione del centro DREAM di Kinshasa