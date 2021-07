news

Lancio del Programma "Viva gli anziani!" in collaborazione con il Comune di Padova

Conferenza stampa alle ore 12:30 nella Sala Gruppi di Palazzo Moroni, via VIII febbraio 6

Il 15 Luglio alle ore 12:30 si tiene la conferenza stampa per il lancio del Programma "Viva gli anziani!" a Padova.



A partire dallo storico quartiere del Portello, prende avvio un servizio innovativo per il contrasto dell’isolamento sociale, in collaborazione con il Comune di Padova e con il sostegno della Regione del Veneto e di Enel Cuore.



Intervengono:

Alessandra Coin, di Sant’Egidio Veneto

Marta Nalin, assessora ai servizi sociali, comune di Padova

Laura Schiavon, referente del Programma “Viva gli Anziani!”

È possibile seguire la diretta sulla pagina Facebook della Comunità di Sant'Egidio di Padova (clicca qui)