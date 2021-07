news

"Non abbandoniamo il popolo del Mozambico vittima del terrorismo". conferenza stampa in Live streaming 21 luglio, ore 11:00

Dal 2017 il nord del Mozambico è vittima di attacchi terroristici che hanno provocato migliaia di morti e 800mila rifugiati e sfollati interni, mettendo a rischio la stabilità del paese. Una situazione che crea grandi sofferenze alla popolazione mozambicana che ha conosciuto la pace proprio grazie alla mediazione della Comunità di Sant’Egidio mediante l’accordo firmato a Roma il 4 ottobre 1992.

Mercoledì 21 luglio, alle ore 11.00, verranno illustrati in conferenza stampa gli effetti della crisi umanitaria sulla popolazione e gli interventi messi in atto dalla Comunità, presente in maniera capillare sul territorio mozambicano.

“Non abbandoniamo il popolo del Mozambico vittima del terrorismo”



Interverrà don Angelo Romano,

Ufficio relazioni internazionali della Comunità di Sant’Egidio





Mercoledì 21 luglio, ore 11, Sala delle Conferenze della Comunità di Sant’Egidio, Roma, via della Paglia 14b





La diretta streaming sarà trasmessa su



www.santegidio.org



Roma, 20 luglio 2021







