Aiutiamo il popolo del Mozambico, vittima del terrorismo. L'appello di Sant'Egidio

Video della conferenza stampa e informazioni su come donare

Dal 2017 il nord del Mozambico è vittima di attacchi terroristici che hanno provocato migliaia di morti e 800mila rifugiati e sfollati interni, mettendo a rischio la stabilità del paese. Una situazione che crea grandi sofferenze alla popolazione mozambicana che ha conosciuto la pace proprio grazie alla mediazione della Comunità di Sant’Egidio mediante l’accordo firmato a Roma il 4 ottobre 1992.

Sant’Egidio interviene nella crisi umanitaria con aiuti estesi a diverse aree colpite attraverso una presenza capillare sul territorio.

Come donare per aiutare il popolo del Mozambico, vittima del terrorismo

Bonifico su Conto corrente postale

IBAN: IT67D0760103200000000807040

Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX Beneficiario: Comunità di S.Egidio-ACAP Onlus Piazza S.Egidio 3/a, 00153 Roma

Causale: EMERGENZA MOZAMBICO

Donazione online

Visita il sito dona.santegidio.org e seleziona il progetto "Emergenza Mozambico" oppure specifica la causale "Emergenza Mozambico".

La conferenza stampa

Don Angelo Romano illustra in conferenza stampa gli effetti della crisi umanitaria sulla popolazione e gli interventi messi in atto dalla Comunità, presente in maniera capillare sul territorio mozambicano.