L'amicizia di Sant'Egidio nelle prigioni della Guinea Conakry

Sono i giorni dell’Eid al-Adha, giorni di festa in Guinea Conakry, paese a maggioranza musulmana (85%; i cristiani, in maggior parte cattolici, sono una consistente minoranza 10%).

Un gruppo della Comunità di Sant’Egidio di Barcellona, impegnato nel programma DREAM, ha portato la festa lì dove non sarebbe arrivata. Nel carcere di Dubreka, a 50 km dalla capitale, si è cucinato pollo con riso per 170 detenuti e sono stati distribuiti aiuti alimentari, grazie ai sostenitori di Barcellona che hanno donato per l'iniziativa. Ogni prigioniero ha ricevuto anche scorte di sapone, dentifricio, manioca e zucchero. Gli aiuti leniscono le difficili condizioni delle prigioni africane e la festa diventa occasione, nell’incontro con le altre culture, per aprire spazi alla fraternità.