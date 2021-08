news

Catastrofe umanitaria in Afghanistan: videointervista a Andrea Riccardi

"In Afghanistan siamo davanti al fallimento della guerra. Abbiamo una responsabilità: accogliere come facemmo con i boat people vietnamiti. L’Italia deve dare un segnale, aprire #corridoiumanitari". Così Andrea Riccardi in un'intervista al TG3 sulla situazione afghana.