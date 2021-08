news

Profonda tristezza per l’uccisione di 5 persone fra cui due suore della Congregazione del Sacro Cuore dell'Arcidiocesi di Juba in Sud Sudan

La Comunità di Sant'Egidio ha appreso con profonda tristezza del terribile attacco che ha portato alla morte di cinque persone fra cui due suore della Congregazione del Sacro Cuore dell'Arcidiocesi di Juba.



Suor Mary Abut e suor Regina Roba erano di ritorno dalla celebrazione del centesimo anniversario della consacrazione della chiesa dell'Assunta nella diocesi di Torit, in Equatoria Orientale.



La Comunità di Sant’Egidio esprime la propria vicinanza all'Arcidiocesi di Juba, alla Congregazione delle suore del Sacro Cuore e alle famiglie di suor Mary Abut e suor Regina Roba in questo momento di dolore e di smarrimento e si unisce alla preghiera di tanti sud sudanesi che si fermeranno in questi giorni per ricordare le due suore barbaramente uccise e per affidarle al Signore.



La Comunità di Sant'Egidio condanna il vile attacco ed esprime grande preoccupazione per la violenza ancora troppo diffusa nel paese e conferma il proprio impegno per la pace ed il dialogo insieme ai tanti sud sudanesi di buona volontà che sperano un futuro migliore e che lavorano ogni giorno perché l'insicurezza e la violenza cessino una volta per tutte.